Botafogo escala Vitinho e mantém Seedorf no banco

"Vitinho entra porque amadureceu bastante, tem evoluído no treinamento. Reúne muito boas condições técnicas e é um jogador agressivo. Quero aproveitar o momento para dar uma chance a ele", explicou Oswaldo.

Vitinho vai entrar no lugar de Jadson, o que levará o meia Fellype Gabriel a atuar mais recuado. Ainda em busca do melhor condicionamento físico, o meia holandês Clarence Seedorf vai ficar novamente no banco de reservas, assim como o lateral-direito Lucas. Além disso, ele desistiu de poupar o zagueiro Bolívar.

Assim, a escalação do Botafogo será: Jefferson, Gilberto, Bolívar, Antônio Carlos e Márcio Azevedo; Marcelo Mattos, Andrezinho, Lodeiro, Fellype Gabriel e Vitinho; Bruno Mendes.

"Lucas, que eu julgava já estar em melhores condições, está evoluindo, mas não pronto para jogar 90 minutos. Gilberto, pelo contrário, tem se recuperado muito bem e está 100% para o jogo. Vou manter o Antônio com o Bolívar pela continuidade para dar estabilidade à defesa. Márcio se recuperou muito bem e joga. Eu pensava em rodízio com Seedorf e Andrezinho, mas para a evolução do Seedorf, é melhor que ainda jogue parcialmente e inicie os dois próximos. Bruno Mendes precisa treinar e jogar mais, Henrique está em fase de adaptação, posso aproveitá-lo melhor no decorrer o jogo", analisou Oswaldo.

O treinador elogiou o adversário desta quarta-feira, que ocupa o terceiro lugar do Grupo B da Taça Guanabara, com sete pontos, e ainda está invicto. "Audax é um adversário qualificado, tem jogadores conhecidos e tarimbados, que fazem a equipe aparecer bem. Essa categoria se reflete nos resultados que conseguiu até agora, com sete pontos. Vamos fazer o possível para conseguir as vitórias e garantirmos a nossa classificação", comentou.

Após três rodadas, o Botafogo está fora da zona de classificação para as semifinais da Taça Guanabara. O time ocupa o terceiro lugar do Grupo A, com cinco pontos, e, assim, uma vitória sobre o Audax é fundamental para as suas pretensões.