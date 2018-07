Botafogo escolhe novo presidente em eleição nesta terça-feira

O Botafogo escolhe nesta terça-feira quem vai ser o próximo presidente do clube para o triênio 2015/2017. Depois de seis anos sob o comando de Maurício Assumpção, o time alvinegro vive uma grave crise administrativa e no futebol. A equipe está praticamente rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro e o clube acumula uma dívida superior a R$ 700 milhões.

Quatro candidatos disputam a presidência. Carlos Eduardo Pereira, Marcelo Guimarães, Vinícius Assumpção e Thiago Alvim, este com o apoio de Carlos Augusto Montenegro, que dirigiu o Botafogo quando do título do Brasileirão em 1995.

A eleição vai ser direta e já nesta quarta o presidente eleito toma posse. São pouco mais de 1.700 associados em condições de votar, em pleito que vai ser realizado das 9 horas às 21 horas na sede de General Severiano, na zona sul do Rio.

Muito criticado por torcedores e conselheiros do Botafogo, Maurício Assumpção evitou exposição pública nas últimas semanas. Nos jogos mais recentes do time no Rio, a torcida fez vários protestos contra o dirigente.