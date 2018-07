Botafogo espera compensação para liberar Arévalo

RIO - O Botafogo tem um foco de descontentamento a lidar. Com a seleção uruguaia para disputa da Copa América, Arévalo manifestou seu desejo de deixar o clube para retornar ao futebol mexicano. O volante, que certamente terá de amargar a reserva com a chegada de Renato, tem oferta do Tijuana, recém-promovido para a elite daquele país.

"A única coisa que quero é poder trabalhar em um lugar onde eu esteja adaptado. Minha mulher é de lá e somos felizes no México. No Botafogo, não vinha tendo muitas oportunidades. Não quero mais dinheiro do clube", disse o uruguaio, que reclamou do silêncio do presidente Maurício Assumpção e do gerente Anderson Barros.

Barros, por sua vez, disse que libera o jogador, mas apenas diante de uma compensação financeira. "Arévalo é um grande profissional, sempre teve uma conduta exemplar aqui, mas pagamos para tê-lo aqui. Nada mais justo do que acontecer o mesmo para ele ir embora", disse o dirigente.

Para a partida contra o Corinthians, domingo, em São Januário, o técnico Caio Júnior conta com Renato, que deve fazer sua estreia pelo clube, e Marcelo Mattos, de contrato renovado. Lucas Zen está cotado para assumir a lateral-esquerda.