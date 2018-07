Botafogo espera fechar com Maracanã nos próximos dias

RIO - O Botafogo espera fechar nos próximos dias acordo com o consórcio Maracanã S.A., que ganhou do governo do Rio o direito de administrar o estádio pelos próximos 35 anos. Nesta quarta-feira, o presidente Maurício Assumpção afirmou que o retorno ao Maracanã pode ser em 1º de agosto, na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Vitória.

"Continuamos conversando com o Maracanã S.A.. Na terça-feira tivemos uma reunião e a coisa andou bastante, mas nada definitivo". Sobre a reestreia contra o Vitória, Assumpção afirmou ser "uma possibilidade".

"Mas dependemos da definição do clássico com o Vasco. Se for em Brasília, esse jogo contra o Vitória pode ser fora do Rio por uma questão de logística", afirmou. A partida contra o Vasco será na rodada seguinte, no dia 4 de agosto. O local do jogo ainda não foi definido.

O Botafogo deve fechar um acordo temporário para mandar seus jogos no Maracanã porque seu estádio, o Engenhão, foi interditado por problemas estruturais. O estádio só será liberado no próximo ano.