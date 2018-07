Botafogo espera repetir arrancada do primeiro turno

São apenas oito pontos somados nos últimos 27 disputados, aproveitamento insuficiente para chegar entre os quatro primeiros colocados do Brasileirão. Mas os jogadores do Botafogo e o técnico Joel Santana se apegam ao primeiro turno do campeonato para reverter a maré no segundo.

Na primeira metade do campeonato, o Botafogo também viveu fase negativa, com oito jogos sem vitórias. Depois do clássico com o Fluminense, porém, venceu cinco vezes consecutivas, deixou a zona de rebaixamento e alcançou o G-4. Foram triunfos sobre os mesmos adversários que virão pela frente agora: Vitória, Atlético-MG, Atlético-GO, Avaí e Ceará.

Assim, Joel espera que o time consiga repetir a façanha, mas sabe que a situação das equipes agora é outra. "Tudo é possível. Iniciamos aquela arrancada contra o Vitória, mas, dessa vez, tem uma diferença. Precisaremos buscar pontos fora de casa contra Atlético-MG, Avaí e Ceará. Mas no futebol tudo pode acontecer", avaliou o treinador do Botafogo.