Botafogo esquece clássico e diz pensar no Figueirense

"Depois do jogo com o Náutico já vinham me perguntando sobre o clássico de domingo, deixei bem claro que o foco é a Copa do Brasil. O jogo é difícil. Temos vantagem de um gol, mas isso não nos deixa acomodados, nosso objetivo é a vitória. Esperamos conseguir a classificação porque temos um objetivo muito grande", disse.

Apesar disso, Rafael Marques fez questão de celebrar a manutenção do Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro, garantida no último domingo, com o empate por 2 a 2 entre Santos e Coritiba. "É boa. Nada melhor que olhar pela manhã e ver o Botafogo líder. É a resposta do nosso trabalho, as coisas dando certo. É bom acordar de manhã e poder ver isso, dá mais motivação e confiança para trabalhar no dia a dia", afirmou.

Rafael Marques também comemorou a sua participação no primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o Náutico, no último sábado. "Antes, era cobrado para fazer gols, agora, quem sabe, para dar assistências. Logo na minha chegada, deixei bem claro que gostava de atuar como no segundo tempo, me movimentando mais, podendo fazer jogadas como no gol do Elias, deixando o atacante na cara do gol. Graças a Deus fui feliz ao ajudar o Elias e o Botafogo", explicou.