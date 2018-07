Botafogo está com cara de vencedor, diz Marcelo Mattos

"Era uma vontade de querer mudar o sentimento. Agora, é de uma equipe vencedora. Já fui campeão no São Caetano e no Corinthians, sinto um ambiente vencedor aqui no Botafogo. Antes, nunca tínhamos ganho do Flamengo no Engenhão, entrei com a faca entre os dentes. Foi um ponto muito bom, temos que acreditar que é a nossa casa. Os jogadores que chegaram são campeões, estamos no caminho certo", comentou.

Para que essa mentalidade fosse alterada, Marcelo Mattos avaliou que os reforços foram fundamentais. Nomes como os de Renato, campeão com o Santos e com passagens pela seleção brasileira, Seedorf, campeão pelos clubes onde passou no futebol europeu, serviram para dar a experiência necessária a uma equipe que sentia a pressão dos últimos fracassos.

"Os reforços foram fundamentais. Tínhamos poucas peças com este pensamento, este estilo de puxar a rapaziada. Quando chega mais jogadores assim, ajuda, reforça. A diretoria foi muito feliz na escolha desses jogadores. Espero que continue assim, cobrando um a outro para melhorar e ser bom para o Botafogo em 2013. Agora estou muito feliz, acordo com a cabeça boa para trabalhar com companheiros que acreditam que podem vencer e conquistar títulos", apontou.

Se a experiência em campo é fundamental, o retorno de Renato foi comemorada por Marcelo Mattos. O volante vinha sofrendo com diversas lesões nesta temporada, mas voltou a trabalhar com seus companheiros nessa semana. "É uma alegria ver o Renato voltando agora. Ter um jogador de qualidade à disposição melhora a qualidade do nosso elenco."