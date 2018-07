Botafogo está próximo de anunciar Márcio Azevedo

Márcio Azevedo tem contrato com o Atlético-PR até julho de 2011 e o clube paranaense já declarou abertamente que pretende negociá-lo. Ele perdeu a posição para Paulinho e não foi aproveitado durante a maior parte do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo também negocia com o Atlético-PR a renovação do empréstimo Antônio Carlos, que vence no dia 31 de dezembro. O clube carioca estuda envolver no negócio o também defensor Gabriel, que estava no Avaí.