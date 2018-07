Botafogo estreia ciente que tem de ser campeão carioca

No time titular, só duas mudanças: o lateral-esquerdo Marcio Azevedo entra no lugar de Cortês, negociado com o São Paulo, e o meia Andrezinho, que veio do Internacional, ocupa a vaga do atacante argentino Herrera. Além disso, tem o novo treinador, Oswaldo de Oliveira, que volta ao futebol brasileiro após cinco anos no Japão.

Apesar de começar nova temporada, o grupo do Botafogo não consegue esquecer o fim decepcionante de Campeonato Brasileiro no ano passado. Após disputar o título por várias rodadas, o time caiu muito de produção e terminou apenas em nono lugar.

"A pré-temporada foi muito boa. Mas nada vai adiantar se não encararmos o Carioca com a responsabilidade de sermos campeões", disse Loco Abreu, que contou ainda estar chateado com as últimas rodadas do Brasileirão. O uruguaio, que foi campeão estadual em 2010, começa a sua terceira temporada pelo Botafogo.

Sem marcar gols desde o dia 27 de agosto, o meia Elkeson espera acabar com o jejum já na estreia deste domingo. "Estou procurando melhorar para as coisas saírem da maneira que quero na hora do jogo", disse o titular botafoguense. "Tenho trabalhado dentro de campo para ter calma e continuar melhorando o que fiz de errado e aprimorando o que tenho de bom."