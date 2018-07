Botafogo estreia na fase de grupos da Libertadores contra o San Lorenzo

RIO - O técnico Eduardo Hungaro comandou nesta segunda-feira o último treino do Botafogo antes da estreia do time na fase de grupos da Copa Libertadores. O treinador repetiu a escalação que havia trabalhado no último domingo, praticamente definindo os 11 jogadores que entrarão em campo para o jogo contra o San Lorenzo, nesta terça, às 20 horas, no estádio do Maracanã.

O Botafogo deverá alinhar com a mesma equipe que goleou o Deportivo Quito, na semana passada, por 4 a 0, também no Maracanã, pela fase preliminar da Libertadores. Apesar de recuperado de lesão, o volante argentino Bolatti treinou entre os reservas e ficará no banco. Com isso, a dupla de volantes será formada por Marcelo Mattos e Gabriel.

No treino desta segunda, Eduardo Hungaro trabalhou com os jogadores em campo reduzido e passou instruções individualmente. Na parte final da atividade, o técnico orientou jogadas de bola parada.

Botafogo e San Lorenzo estão no Grupo 2 da Libertadores. São as duas equipes mais fortes da chave, que tem ainda o Unión Española, do Chile, e o Independiente del Valle, do Equador.