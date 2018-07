Botafogo estreia na Taça Rio atrás do título antecipado

Por isso, o técnico Oswaldo de Oliveira pediu ao time que exerça pressão forte sobre o adversário e tente resolver o jogo deste sábado logo no primeiro tempo. Ele acredita que a Taça Rio será mais complicada para o Botafogo, por causa da vontade de Fluminense, Vasco e Flamengo se credenciarem a disputar o título do Campeonato Carioca.

"Cada jogo será mais difícil por causa disso e ainda há os que tentam fugir do rebaixamento. Não podemos perder a concentração", disse Oswaldo de Oliveira. Ele só vai promover uma substituição com relação ao jogo em que derrotou o Vasco no último domingo e levou a Taça Guanabara. Poupou o zagueiro Bolívar, que reclama de dores, e escalou André Bahia, que pela primeira vez vai formar dupla de zaga com Dória.

Oswaldo de Oliveira também alertou a equipe sobre a situação do Quissamã, que tem de somar pontos no segundo turno para se manter na primeira divisão. Por isso, pode oferecer mais resistência e se fechar com uma forte retranca neste sábado.

Pela primeira vez na disputa da Série A do Campeonato Carioca, resta ao Quissamã tentar surpreender o mandante com pelo menos um empate, o que já seria muito bom para a equipe do norte fluminense, cuja meta é mesmo não cair para a segunda divisão.