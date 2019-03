Botafogo evita 'desistir', mas pode atuar já eliminado na quinta

Após empatar por 1 a 1 com o Fluminense, domingo, no Maracanã, o Botafogo ficou em situação ainda mais complicada no Campeonato Carioca. A única chance de o time se garantir nas seminais do Estadual é faturando a Taça Rio. Ainda assim, a equipe poderá entrar em campo na quinta-feira, para o próximo compromisso no segundo turno já eliminado.

Com apenas cinco pontos, o Botafogo é o quarto colocado do Grupo B. Está atrás de Cabofriense e Bangu, ambos com nove, e do Flamengo, com oito. Na quarta-feira, pela penúltima rodada da fase classificatória da Taça Rio, o Bangu receberá o Americano em Moça Bonita. Já a Cabofriense vai jogar na quinta-feira, às 19h30, contra o Volta Redonda, em casa.

Casos os dois primeiros colocados da chave vençam, o Botafogo vai atuar já eliminado, pois o time só vai encarar a Portuguesa a partir das 21h30 de quinta, já sabendo, portanto, o resultado desses confrontos.

O técnico Zé Ricardo reconhece o cenário complicado, mas destaca que o Botafogo precisa primeiro fazer a sua parte, passando pela Portuguesa e depois pelo Americano, em duelo marcado para domingo, em Bacaxá.

"Vamos continuar brigando até o final, fazer todo esforço por seis pontos e ver o que vai acontecer. É um pouco difícil de dizer o que vai acontecer, até porque as equipes da nossa chave têm mais pontos do que as da outra", comentou o treinador botafoguense.