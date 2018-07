Botafogo evolui e vence jogo-treino diante do Barra Mansa por 2 a 0

Em seu segundo teste na temporada, o Botafogo derrotou o time do Barra Mansa por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Rio. No último fim de semana, o time carioca havia sido derrotado pelo Gonçalense também em um jogo-treino. Mas, dessa vez, a equipe de René Simões, cheia de caras novas, conseguiu mostrar evolução no entrosamento para superar o rival.

O destaque foi o setor ofensivo. Foram criadas boas chances de ataque, e o primeiro gol saiu, justamente, de jogada criada pelos dois homens de frente. Após avançar pela ponta, Rodrigo Pimpão cruzou para Bill marcar. O segundo gol foi marcado por Sassá de pênalti, quando o time reserva estava em campo.

"Foi um jogo importante porque mostrou a vontade que todos querem mostrar. Não nos conhecemos ainda, esse foi o segundo jogo. Mas o resultado positivo foi importante para aumentar a autoestima de todos", considerou Pimpão, que espera ainda mais evolução do time.

"No primeiro jogo bate a ansiedade de mostrar o futebol. Então, nessa segunda partida, já deixamos isso de lado e jogamos. Ainda falta muito para conseguirmos o melhor entrosamento, e vamos ganhar ritmo aos poucos", avaliou o jogador.