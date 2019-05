Botafogo exalta consistência defensiva após abrir vantagem na Sul-Americana

A atuação do Botafogo não foi de empolgar, mas a vantagem adquirida no confronto de ida pela segunda fase da Copa Sul-Americana e a consistência defensiva foram celebradas após o time superar o Sol de América por 1 a 0, na quarta-feira, no Paraguai, com o gol marcado pelo atacante Erik.

O técnico Eduardo Barroca lembrou que o Botafogo só foi vazado em um dos seus últimos quatro compromissos, na derrota para o Goiás (1 a 0), pelo Campeonato Brasileiro. No outros dois duelos, ambos pela Série A, havia passado por Fortaleza e Fluminense, sempre por 1 a 0.

"A nossa equipe está em estágio de evolução. Nos últimos quatro jogos, a gente levou apenas um gol. Os jogadores estão se dedicando muito, estão se entregando. A gente ainda tem uma margem de evolução muito grande, mas a entrega desses jogadores me dá confiança de que conseguiremos evoluir", afirmou o treinador, celebrando o bom desempenho da defesa, mas também reconhecendo que o time ainda pode melhorar na sequência temporada.

Barroca também celebrou a vantagem conquistada pelo Botafogo para o duelo de volta com o Sol de América, que vai ser disputado na próxima quarta-feira, no Engenhão. Um empate garante a equupe nas oitavas de final da Sul-Americana. "Vitória muito importante para nós é uma copa e conseguir levar vantagem para o segundo jogo faz toda a diferença. Foi só um primeiro tempo de um jogo de 180 minutos", disse.

Antes de reencontrar o time paraguaio, o Botafogo terá compromisso pelo Brasileirão. A equipe, a sétima colocada no torneio nacional, enfrentará o líder Palmeiras, sábado, no Mané Garrincha, pela sexta rodada.