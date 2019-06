Botafogo exalta elenco concentrado após definir mais uma vitória no 2º tempo

O triunfo do Botafogo por 2 a 1 sobre o CSA consolidou um cenário que mostra a insistência do time para triunfar no Campeonato Brasileiro. Afinal, das cinco vitórias da equipe na competição, quatro delas foram asseguradas com gols marcados no segundo tempo.

Contra o CSA, esse espírito de luta ficou ainda mais claro, pois o time perdia por 1 a 0 até os 38 minutos do segundo tempo, quando Cícero empatou o duelo. E assegurou a vitória aos 49 da etapa final, com Alex Santana fazendo 2 a 1.

"Temos que estar concentrados do início ao fim da partida. Isso está sobressaindo, estamos com a concentração em alto nível. Até por isso, nos últimos jogos temos saído com as vitórias com gols no fim das partidas", afirmou o lateral-esquerdo Gilson, nesta segunda-feira, no desembarque da delegação no Rio, após o duelo em Maceió.

O triunfo sobre o CSA levou o Botafogo aos 15 pontos, em quarto lugar no Brasileirão. O bom começo na competição foi celebrado por Gilson, que agora espera fechar essa etapa do torneio com um triunfo sobre o Grêmio, quarta-feira, no Engenhão, pela nona rodada, a última antes da pausa do torneio em função da disputa da Copa América no País.

"O Grêmio é uma equipe muito qualificada, tem um excelente treinador, ganharam muitos títulos nos últimos anos. Mas, diante do nosso torcedor, vamos em busca de outra vitória", prometeu o lateral.

Após realizar uma atividade no CT do CSA antes da volta ao Rio, o Botafogo treinará nesta terça-feira, a partir das 18 horas, no Engenhão, em seu último trabalho antes do confronto com o Grêmio.