Botafogo faz 3 a 0 sobre Duque de Caxias e obtém 100.ª vitória no Engenhão

RIO - O Botafogo conquistou sua 100.ª vitória no Engenhão: 3 a 0 sobre o Duque de Caxias, neste domingo, na estreia pelo Campeonato Carioca. Mesmo sem Seedorf, o time alvinegro fez um primeiro tempo arrasador - todos os gols foram marcados na etapa inicial. No segundo tempo, o Botafogo diminuiu o ritmo e pouco criou. Com o resultado, todos os quatro grandes clubes do Rio começaram o Carioca com vitórias.

Além da 100.ª vitória do Botafogo, o goleiro Jefferson se tornou o atleta que por mais vezes jogou partidas oficiais no estádio: 108, uma a mais que o lateral-direito Alessandro, que defendeu o clube entre 2007 e 2011. O Botafogo volta a campo na quinta-feira, contra o Bangu, no estádio de Moça Bonita.

"Apesar de ser uma estreia, jogamos bem e o importante é termos saído com a vitória", disse o jovem atacante Henrique, que tentou, mas não conseguiu marcar seu primeiro gol com a camisa do Botafogo.

O JOGO

O estreante Bolívar por pouco não se complicou no começo da partida. Aos 17 minutos, o zagueiro, ex-Internacional, tentou um passe de calcanhar na entrada da área e entregou a bola nos pés de Charles Chad, que bateu no canto; passou perto, mas saiu.

Sete minutos depois, Andrezinho abriu o placar. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Sérgio Raphael cortou de cabeça e a bola foi para o meia botafoguense, que dominou e bateu forte; o chute desviou em Raphael e entrou no meio do gol.

Bolívar se recuperou do erro anterior e ampliou aos 27, após novo escanteio. Fellype Gabriel desviou de cabeça na primeira trave e o zagueiro, de peixinho, mandou para o gol.

E o terceiro veio já aos 34: em jogada ensaiada, Lodeiro fez rápida cobrança de falta, Fellype Gabriel tocou de primeira para Andrezinho e o meia cruzou rasteiro; a bola passou por outros dois botafoguenses que estavam em cima da linha, mas o terceiro deles, Antônio Carlos, conseguiu completar para o gol.

O Botafogo ainda teve outras três chances claras de gol no primeiro tempo: duas com Henrique e uma com Cidinho, que entrou em lugar de Renato.

No segundo tempo, a única boa chance do Botafogo foi aos 19, com o jovem lateral Gilberto, que driblou o zagueiro e bateu cruzado, mas a bola saiu. Jefferson ainda fez boa defesa aos 30, após contra-ataque e chute de Charles Chad.

BOTAFOGO 3 X 0 DUQUE DE CAXIAS

BOTAFOGO - Jefferson; Gilberto, Antônio Carlos (Rodrigo Defendi), Bolívar e Márcio Azevedo; Marcelo Mattos, Renato (Cidinho), Andrezinho, Lodeiro e Fellype Gabriel (Rodrigo Dantas); Henrique. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

DUQUE DE CAXIAS - Fernando; Jeffinho, Sérgio Raphael, Paulão e Pedro Júnior (Dudu); Renan Silva, André Gomes, Marquinhos e Carlos Alberto (Leandro Luz); Charles Chad (Rafinha) e Thiago Souza. Técnico: Josué Teixeira.

GOLS - Andrezinho, aos 24, Bolívar, aos 27, e Antônio Carlos, aos 34 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - André Rodrigo Rocha (RJ).

CARTÃO AMARELO - Jeffinho e Marquinhos (Duque de Caxias); Henrique e Andrezinho (Botafogo).

RENDA - R$ 119.710,00.

PÚBLICO - 4.690 pagantes.

LOCAL - Estádio Olímpico João Havelange, o Engenhão, no Rio.