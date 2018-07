Botafogo faz campanha para torcedor pagar por Jefferson

Diante do impasse que tem sido a negociação pela permanência do goleiro Jefferson, o Botafogo anunciou nesta sexta-feira que vai recorrer a doações financeiras de torcedores para manter o principal jogador do time.

Em uma nota publicada em seu site oficial, apresentou a campanha. "Informamos que lançaremos na próxima semana a campanha "#NossoJefferson", em que o torcedor alvinegro poderá contribuir financeiramente e ajudar na permanência do nosso paredão", explicou brevemente o comunicado assinado pelo presidente Carlos Eduardo Pereira.

A situação do jogador com o Botafogo, no entanto, é complicada. Ele espera que o clube pague cerca de R$2 milhões em dívidas e faça uma proposta de ampliação de seu contrato, que terminará no fim deste ano. E, caso a diretoria alvinegra não apresente uma solução que o agrade, pode se transferir de time nos próximos dias.