Botafogo faz gol relâmpago, joga com um a mais e só empata com a Portuguesa-RJ

O Botafogo fez um gol relâmpago, marcado antes do primeiro minuto, contou com um jogador a mais desde os 37 minutos do primeiro tempo com a expulsão de um adversário e mesmo assim não conseguiu vencer a Portuguesa-RJ, neste domingo, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), pela oitava rodada da Taça Guanabara. O empate por 1 a 1 parece ter sido o mais justo, que mantém a equipe da Ilha do Governador na terceira posição com 14 pontos e a alvinegra com 11, na provisória quarta colocação. Acontece que Madureira, com 11, e Fluminense, com 10, ainda vão jogar na rodada.

A expectativa de um início de jogo estudado caiu por terra aos 49 segundos com o gol relâmpago do Botafogo. Após triangulação do lado esquerdo, Marcinho entrou na área e rolou para o meio, onde Felipe Ferreira pegou de primeira de perna esquerda. Uma vantagem importante, ainda mais se for considerado o fato de que a Portuguesa-RJ tem a melhor defesa da competição, tendo entrado em campo com apenas dois gols sofridos.

O esquema 4-4-2 armado pelo técnico Marcelo Chamusca tinha como objetivo principal manter mais a posse de bola. Mas a Portuguesa, montada no 4-3-3 por Felipe Surian, não se intimidava e tenha vir pra cima da defesa botafoguense. Jhulliam chegou a empatar aos 23 minutos, quando ajeitou a bola no joelho, ela subiu e na queda ele pegou de esquerda. O árbitro Bruno Arleu Araújo viu o toque na mão, que não ficou bem caracterizado.

Em um lance desnecessário, Muniz segurou por trás a Rafael Navarro, que puxava o contra-ataque, sendo expulso aos 37 minutos. Mesmo com um jogador a menos, o time da Ilha do Governador manteve seu bom ritmo e jogo, sonhando em empatar.

Na volta do intervalo, o Botafogo apresentou duas mudanças. Na lateral entrou David Sousa no lugar de Paulo Victor e no ataque Kaíque substituiu a Matheus Babi que recebeu cartão amarelo no final do primeiro tempo. E Kaíque quase ampliou aos sete minutos quando acertou o travessão.

Mas a Portuguesa-RJ continuava com vantagem na posse de bola, encurralando o Botafogo em seu campo defensivo. O empate parecia ser apenas questão de tempo. E saiu aos 28 minutos, após cruzamento que saiu do lado direito e vou afastado pela defesa. Na frente da grande área, Chay matou a bola no peito e chutou de primeira no ângulo esquerdo de Douglas Borges. Um golaço e que fez justiça ao maior volume de jogo da equipe da Ilha do Governador.

Na comemoração, empolgado, Chay tirou a camisa e recebeu o cartão amarelo. Em seguida reclamou de cansaço e acabou substituído por Lucas Santos. O empate também arrefeceu os ânimos da Portuguesa-RJ, que quase sofreu o segundo gol aos 44 minutos. Marco Antônio chutou a bola rasteira e Luis Gustavo aliviou em cima da risca, dando sorte porque a bola ainda bateu na tarde antes de sair.

Pela nona rodada, o Botafogo vai sair diante do Volta Redonda, enquanto que a Portuguesa vai receber o Bangu. Datas e horários ainda serão definidos.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 x 1 PORTUGUESA-RJ

BOTAFOGO - Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan e Paulo Victor (David Sousa); Ricardinho (Marco Antônio), Matheus Frizzo, Marcinho (Matheus Nascimento) e Felipe Ferreira (Ronald); Rafael Navarro e Matheus Babi (Kayque). Técnico: Marcelo Chamusca.

PORTUGUESA-RJ - Neguete; Watson, Pedro Carrerete, Diego Guerra e Luis Gustavo; Muniz, Mauro Silva e Cafu (Rafael Pernão); Romarinho, Jhulliam (Emerson Carioca) e Chay (Lucas Santos). Técnico: Felipe Surian.

GOLS - Felipe Ferreira, aos 49 segundos do primeiro tempo; Chay, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Babi, Jonathan, Paulo Victor, Matheus Frizzo, Marcinho e David Sousa (Botafogo); Chay (Portuguesa-RJ).

CARTÃO VERMELHO - Muniz (Portuguesa-RJ).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo.

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ).