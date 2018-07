Botafogo faz promoção para lotar São Januário no jogo com Figueirense

Distante quatro pontos do 16.º colocado, o Botafogo não tem como deixar a zona da degola na próxima rodada e precisa desesperadamente da vitória sobre o Figueirense, quarta-feira, pelo Brasileirão. Para tentar encerrar a série de três derrotas consecutivas - foram quatro nos últimos cinco jogos - o clube aposta no apoio da torcida.

Nesta segunda-feira, o Botafogo iniciou a venda de ingressos para a partida com os catarinenses, que será no São Januário, com preços promocionais. Quem tiver direito à meia-entrada pagará apenas R$ 5 se quiser assistir da arquibancada. E o ingresso mais caro, no setor Premium, sai por R$ 30 com preço cheio.

Como tem sido rotina na temporada, Vagner Mancini terá problemas para escalar a equipe na quarta-feira. Jobson e Carlos Alberto, que atuaram no sacrifício na derrota diante do Fluminense, não deverão ter condições de jogo.