Botafogo faz treino fechado e Mancini mantém dúvidas

O técnico Vagner Mancini, do Botafogo, decidiu fechar para a imprensa a maior parte do treino desta sexta-feira à tarde no Estádio da Colina, em Manaus, na véspera do clássico contra o Flamengo, que será jogado na capital amazonense. Enquanto os jogadores treinavam, centenas de torcedores alvinegros esperavam do lado de fora.

Quando os portões do estádio foram abertos para os torcedores e para a imprensa, os jogadores já trabalhavam bolas paradas, sem qualquer indicação de qual será o time titular do Botafogo no clássico.

A principal dúvida está na ligação entre o meio e o ataque. Jobson foi titular nos últimos dois jogos, não rendeu, e pode sair. Carlos Alberto disputa posição e pode aparecer na equipe. Já no meio-campo Airton, suspenso, não joga. Mancini tem à disposição para a posição os volantes Rodrigo Souto e Bolatti.