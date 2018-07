Botafogo faz treino leve e tem escalação indefinida

Vindo de uma derrota para o Grêmio e beirando a zona de rebaixamento, o Botafogo não está no melhor dos momentos. Por isso, o técnico Vagner Mancini tratou de tentar descontrair o ambiente, nesta terça-feira, na véspera da partida contra o Santos, no Maracanã, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

No treino desta terça, ele teve uma longa conversa com os jogadores e depois comandou um recreativo. Certo apenas é que o Botafogo não vai se poupar e vai jogar a Copa do Brasil com força máxima, na expectativa de ainda dar uma alegria à torcida nesta temporada complicada.

"O time ainda não tenho, o tempo foi pequeno. Preferimos fazer uma atividade para tirar o peso. Até a hora da partida eu vou pensar, assistir ao jogo do Santos. Mas vamos com o que temos de melhor. Em algum momento para frente pode ser que eu tenha de poupar alguém por causa do desgaste", comentou Mancini.