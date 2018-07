Botafogo fecha treino e adota mistério para a decisão do Carioca

O Botafogo realizou no fim da tarde desta quinta-feira o primeiro dos dois treinos fechados visando a final do Campeonato Carioca, neste domingo, diante do Vasco, no estádio do Maracanã. Após a atividade realizada no Engenhão, o zagueiro Renan Fonseca concedeu entrevista coletiva e afirmou que o elenco realizou "um treino bem dinâmico", mas, claro, não deu detalhes.

"Tem um mistério... Foi legal, a gente aproveitou bastante, foi um treino bem dinâmico. Temos que tentar dificultar as coisas para o Doriva (técnico do Vasco) do outro lado", considerou o defensor.

O zagueiro disse que a equipe está confiante em reverter a vantagem conquistada pelo Vasco, que precisa somente de um empate para sair campeão carioca. Ele lembrou os jogos semifinais contra o Fluminense, quando o time também perdeu o jogo de ida e se classificou nos pênaltis na partida da volta.

"A gente já provou na semifinal que temos condições de inverter o resultado. Sabemos que não vai ser fácil, é uma final de campeonato, a oportunidade de todos de fazer história. Estamos muito concentrados, vamos nos preparar da melhor maneira possível para chegar no domingo e fazer o nosso melhor para vencer e ficar com o título", completou Renan Fonseca.