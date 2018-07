Botafogo festeja liderança, mas admite que perdeu chance de vencer

"A gente estava comentando que esse tipo de jogo que dá maturidade aos garotos, serve para crescerem como profissionais. Foi muito bom e a torcida do Bahia lotou. Tivemos chance de matar o jogo. Eles optaram por um time muito ofensivo e acabaram deixando a desejar um pouco na parte defensiva. Nós buscamos explorar isso e conseguimos fazer 1 a 0. Tivemos também a chance de matar o jogo, o que não aconteceu. O mais importante é que continuamos na liderança", disse.

O interino defendeu a sua opção por escalar um time mais defensivo, destacando a força do Bahia como mandante, e apontou que o objetivo de manter o Botafogo na liderança da Série B foi alcançado com o empate por 1 a 1.

"O ponto conquistado fora de casa sempre tem que ser comemorado. O Bahia vinha de seis jogos seguidos com vitórias dentro de casa. Nós esperávamos um jogo difícil. Eles contam com quatro camisas 9 no elenco, um time experiente. Lógico que o Botafogo joga para ganhar e alguns podem ter me achado retranqueiro quando viram a escalação. Mas não é assim gente, jogamos dentro das condições de cada adversário", afirmou.

Apesar de Ricardo Gomes já ter sido contratado pelo Botafogo, o treinador ainda não dirigiu o time diante do Bahia. Jair Ventura garantiu que o treinador será muito bem recebido e encontrará um elenco qualificado para a sequência da Série B.

"O ambiente de trabalho do Botafogo é maravilhoso, com profissionais excelentes. Todos tentam dar o seu melhor e o Ricardo Gomes vai receber um grupo muito bom, com jogadores obedientes taticamente e que vão respeitar o trabalho dele. O Ricardo não terá problemas com os jogadores e com o staff do clube", comentou.

O empate com o Bahia levou o Botafogo aos 28 pontos, na liderança da Série B. O time volta a entrar em campo na próxima terça-feira, em duelo válido pela 15ª rodada.