Botafogo festeja vantagem e atuação dos reservas na Copa do Brasil O Botafogo não deixou Capivari, no interior paulista, classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, mas mesmo assim ficou satisfeito com a vantagem obtida para o duelo de volta, que está marcado para 6 de maio, com a vitória por 2 a 1 sobre o Capivariano. Autor do primeiro gol da partida, Sassá lembrou que os reservas superaram a falta de entrosamento e conseguiram o triunfo.