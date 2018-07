Botafogo fica duas vezes atrás, mas empata com o Coritiba no Engenhão

O Coritiba poderia assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu bater o Botafogo, no Engenhão, nesse domingo cedo, pela sexta rodada. O time paranaense ficou na frente duas vezes, ambas com gols de pênalti, mas sofreu o empate por 2 a 2.

Com o empate, o Botafogo chega a oito pontos e perde a oportunidade de se aproximar da briga pelo G6. De outro lado, o Coritiba, com 13 pontos, permanece entre os primeiros e já chega a quatro jogos sem perder. No momento, tem a mesma pontuação do líder Corinthians, mas perde no saldo de gols (7 a 5). Além disso, o time paulista ainda vai atuar na rodada no clássico com o São Paulo.

Em um primeiro tempo agitado, o Coritiba abriu o placar logo aos sete minutos. Rildo invadiu a área e foi derrubado por Joel Carli, que cometeu pênalti. Kléber cobrou com tranquilidade, deslocando Gatito Fernández e deixou os visitantes em vantagem.

A resposta do Botafogo aconteceu aos 22 minutos, em jogada de Gilson pela esquerda. O lateral cruzou, João Paulo desviou de cabeça e Roger se antecipou à defesa adversária, na pequena área, para completar para o gol e empatar a partida.

No começo do segundo tempo, o Coritiba chegou ao gol em lance muito similar ao do início do jogo. Rildo foi novamente derrubado na área por Carli, que chegou atrasado, e o árbitro marcou pênalti. Dessa vez, houve muita reclamação por parte dos botafoguenses. Henrique Almeida cobrou e desempatou o confronto aos nove minutos. Na comemoração, provocou a torcida com gestos de "chororô" e recebeu o cartão amarelo.

Repetindo o roteiro da primeira etapa, o Botafogo buscou novamente o empate. Aos 20 minutos, João Paulo lançou, a defesa do Coritiba não conseguiu cortar e Joel Carli aproveitou para chutar forte para o gol. Descontou, em parte, seus erros na defesa.

Depois da parada técnica para hidratação, devido o calor, o jogo caiu de rendimento. Não só pela parada como também pela alta temperatura. Com o desgaste de ambos os lados, o empate ficou de bom tamanho para os dois.

A sétima rodada do Campeonato Brasileiro já será disputada no meio de semana. O Botafogo volta a campo na quarta-feira, às 19h30, quando visita o Vitória, no Barradão, em Salvador. O Coritiba recebe o Bahia na quinta, às 16 horas, no Couto Pereira, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 2 X 2 CORITIBA

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva (Wenderson), Matheus Fernandes (Montillo) e João Paulo; Rodrigo Pimpão e Roger (Renan Gorne). Técnico: Jair Ventura.

CORITIBA - Wilson; Dodô, Márcio, Werley e William Matheus; Jonas, Alan Santos e Thiago Real; Rildo (Iago Dias), Henrique Almeida (Edinho) e Kléber (Alecsandro). Técnico: Pachequinho.

GOLS - Kleber, pênalti, aos 7, e Roger, aos 22 minutos do primeiro tempo. Henrique Almeida, pênalti, aos 9, e Joel Carli, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Gilson, Bruno Silva, João Paulo e Renan Gorne (Botafogo); William Matheus, Henrique Almeida e Kléber (Coritiba).

RENDA - R$ 427.715,00.

PÚBLICO - 14.866 pagantes (17.537 total).

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).