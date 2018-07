Botafogo fica no 0 a 0 com o Nova Iguaçu pelo Estadual do Rio

RIO - Em um jogo sofrível, de raras chances de gol e muita preguiça de lado a lado, o Botafogo não saiu de um sonolento 0 a 0 com o Nova Iguaçu, neste domingo, 29, em Moça Bonita, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Com o resultado, o Alvinegro soma 4 pontos no Grupo A, empatado com o Flamengo e com o próprio time da Baixada Fluminense.

"O campo prejudicou um pouco. Mas precisamos melhorar para o próximo jogo", comentou o lateral Márcio Azevedo, já pensando no confronto diante do Madureira, nesta quinta-feira, às 17 horas, no Conselheiro Galvão. No mesmo dia e horário, o Nova Iguaçu enfrenta o Bonsucesso, em Moça Bonita.

Se o forte calor de Bangu não era um fator na tarde deste domingo, com o tempo chuvoso, o campo atrapalhava e muito a progressão das duas equipes. Em especial dos botafoguenses, que dependiam muito dos toques rápidos de seu meio de campo para municiar o solitário Loco Abreu.

Foram raríssimas as chances de gols. O Botafogo chegou apenas em duas cobranças de falta de Andrezinho, ambas defendias por Jefferson. O Nova Iguaçu não ameaçou, mas foi prejudicado por um erro de arbitragem que marcou impedimento equivocado quando Zâmbi ficava frente a frente com Jefferson.

"Conversei com o Loco para ele se deslocar mais para tentarmos a aproximação. Está difícil, eles estão muito fechados", analisou Andrezinho, no intervalo.

O jogo que já era ruim ficou pior na segunda etapa. O Botafogo não encontrava formas de finalizar e insistia nas jogadas de bola aérea, sem precisão. Foram apenas cinco chutes alvinegros em todo o jogo, muito pouco para um time tão superior a seu adversário.

A melhor chance de vitória foi desperdiçada por Loco Abreu. Aos 20, o atacante uruguaio dominou com a mão - em lance ignorado pelo juiz - driblou o goleiro, mas foi desarmado na hora do chute por Vagner Eugênio.

Sem criatividade ou o ímpeto necessário, o Botafogo ficou no empate sem gols com uma fraca equipe, e o técnico Oswaldo de Oliveira vai precisar pensar em formas de melhorar o desempenho de seu time.

NOVA IGUAÇU 0 x 0 BOTAFOGO

Nova Iguaçu - Jefferson; Marcelinho, Naylhor, Vagner Eugênio e Uallace (Chiquinho); Amaral, Luan, Dieguinho e Mossoró (Paulo Henrique); Leandrão (Lukian) e Zâmbi. Técnico - Leonardo Condé.

Botafogo - Jefferson; Lucas, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Márcio Azevedo; Marcelo Mattos, Renato, Andrezinho (Felipe Menezes), Elkeson (Herrera) e Maicosuel (Caio); Loco Abreu. Técnico - Oswaldo de Oliveira.

Juiz - Carlos Eduardo Braga.

Cartão amarelo - Vagner Eugênio, Naylhor, Uallace, Márcio Azevedo, Loco Abreu.

Renda e público - não disponíveis.

Local - Estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ).