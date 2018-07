Botafogo fica perto de contratar atacantes do Santos

RIO - Dois jovens atacantes que defenderam o Santos em 2013 devem reforçar o Botafogo para a disputa da Libertadores no próximo ano. Neilton e William José estão na mira do clube de General Severiano, e a contratação dos dois é dada como praticamente certa.

William José começou o ano no Grêmio e se transferiu por empréstimo para o Santos no início do Brasileiro. O contrato se encerra agora e ele não será renovado. Já Neilton tem vínculo com a equipe paulista até junho de 2014, mas também deverá ser liberado para negociação, já que o Santos contratou o atacante Leandro Damião.

O Botafogo está atrás de jogadores de área porque está perdendo o atacante Elias. O jogador pertence ao Resende, que exige R$ 2 milhões de reais até a próxima quinta-feira para ceder 50% dos direitos econômicos. Como o clube alvinegro não dispõe dessa quantia, o jogador deve ser negociado com o futebol chinês.