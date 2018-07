Botafogo frustra a torcida e apenas empata com o Boa por 1 a 1 no Engenhão Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo conseguiu manter a sua invencibilidade na competição - mas não da maneira que queria. Jogando no estádio Engenhão, no Rio, nesta sexta-feira, a equipe empatou em 1 a 1 com o Boa, pela oitava rodada. O resultado manteve o time carioca no topo da tabela de classificação, com 20 pontos, três a mais do que o vice-líder Náutico. Já o time mineiro segue abrindo a zona de rebaixamento, com seis.