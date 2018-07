Botafogo frustra Cruzeiro e anuncia: 'Ricardo Gomes fica!'

O Botafogo emitiu comunicado na tarde desta segunda-feira para encerrar as especulações que ligavam o seu treinador ao Cruzeiro. 'Ricardo Gomes fica!', anunciou o clube alvinegro, vice-campeão carioca no domingo. O técnico Jorginho, campeão pelo Vasco, também havia recusado proposta celeste.

"Em reunião nesta segunda-feira com o presidente Carlos Eduardo Pereira, ficou definida a continuidade do trabalho, apesar de o treinador ter proposta de outro clube", assegura a diretoria botafoguense.

O "outro clube" é o Cruzeiro, que está sem técnico desde a demissão de Deivid, eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro pelo América-MG. A primeira opção da diretoria celeste era Jorginho, que preferiu permanecer no Vasco e recusou a oferta antes mesmo da final do Carioca.

Ricardo Gomes, então, passou a ser o preferido pelo Cruzeiro. Ele teria recusado uma oferta para receber um salário melhor em Belo Horizonte, mas preferiu continuar no Botafogo. Em General Severiano, ganhou a Série B do ano passado. O treinador tem contrato até dezembro de 2017.