Botafogo ganha ação judicial contra o canal Porta dos Fundos

O Botafogo ganhou na Justiça uma ação contra o canal do YouTube Porta dos Fundos, que foi obrigado a retirar do ar um vídeo em que fazia humor com a quantidade de patrocinadores do time alvinegro. Na mesma esquete, o Flamengo e a Adidas lançaram a camisa rubro-negra para a atual temporada.

A diretoria do Botafogo avisou que a batalha judicial ainda não terminou, já que cobrará R$ 10 milhões da produtora. A ação é pelo uso indevido da marca do clube, que não havia sido autorizado pelo clube de General Severiano.

Em entrevista ao UOL Esporte, o vice-diretor jurídico Domingos Fleury disse que o clube não aceita "a utilização indevida sem a composição financeira que julga merecida. Ambos já responderam às notificações. Flamengo se fez de desentendido e disse que não sabia que seria usado marca do Botafogo, que somente alugou o campo. Já o Porta dos Fundos, afirmou que retiraria a mídia do ar."

Segundo Fleury, os R$ 10 milhões são referentes a um patrocínio que o clube aceitaria fazer, mas que foi realizado de forma irregular e sem o consentimento do clube. O dirigente ainda disse que "durante o processo esse valor pode até aumentar a indenização se provarmos quanto representa a exposição das mídias."

O Estado entrou em contato com o Porta dos Fundos no início da noite desta terça-feira e não obteve respostas referentes a este caso.