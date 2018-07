Botafogo ganha, afunda Figueirense e continua vivo por vaga na Libertadores

FLORIANÓPOLIS - O Botafogo sustentou suas chances de lutar por uma vaga na Copa Libertadores de 2013 ao derrotar, nesta quarta-feira, o Figueirense por 2 a 0, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A partida completou a 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca manteve-se na sétima posição, agora com 47 pontos. A derrota contribuiu para que a equipe catarinense aumentasse suas chances de cair para a Série B - se manteve em 19.º lugar, com 28 pontos. Agora está condicionado a um milagre para fugir da degola.

Na ânsia de fazer o resultado positivo para minimizar o drama de um eventual rebaixamento, o Figueirense iniciou o jogo impondo pressão ao Botafogo, porém sem eficiência nas finalizações. Tomou um susto logo aos dois minutos com o lateral-esquerdo Helder, que na tentativa de afastar uma finalização de Lodeiro, escorou com o peito uma bola que foi parar na trave. O atacante Júlio César protagonizou aos 10 e aos 13 minutos duas belas chances para a equipe da casa, uma delas com o gol vazio e a outra com um chute forte que parou no travessão.

As investidas não assustaram o Botafogo, que respondeu com seu primeiro gol aos 14 minutos em jogada rápida pelo meio. Depois de receber de Lodeiro, Bruno Mendes tentou duas vezes. A segunda, no rebote do goleiro Wilson, foi parar no fundo das redes. O garoto marcou o seu quarto gol em três jogos com a camisa alvinegra. O Botafogo cresceu e Andrezinho, na entrada da área, aos 16, apostou em um chute exigindo grande defesa de Wilson.

O segundo gol do jogo foi marcado na categoria. Aos 32 minutos, o meia holandês Seedorf pegou um rebote do goleiro Wilson na meia-esquerda e, sutilmente, chutou para o gol vazio. Decepcionados, alguns torcedores começaram a deixar o estádio Orlando Scarpelli e não perderam nada. No restante do primeiro tempo, o jogo foi fraco e sem movimentações significativas dos dois lados.

O Botafogo dominou a disputa até 15 minutos da segunda etapa. Com duas alterações, o Figueirense ganhou fôlego e equilibrou o jogo. Mas a ofensividade diante de uma equipe apática e, aparentemente, satisfeita com a vantagem no placar, não se refletiu em resultados práticos. Na alternância de chances, a mais contundente oportunidade aconteceu aos 24 minutos para o time catarinense. Foi em uma cabeçada do atacante Aloísio - Lucas, embaixo do gol, salvou.

O Figueirense pressionou, permanentemente, até os acréscimos, mas não conseguiu evitar a sexta derrota em seus domínios em 16 jogos, com apenas cinco vitórias. Os times voltam a jogar no sábado. O Figueirense recebe a Portuguesa e o Botafogo, o lanterna Atlético Goianiense.

FIGUEIRENSE 0 x 2 BOTAFOGO

FIGUEIRENSE - Wilson; Elsinho, Canuto, João Paulo (Guti) e Helder; Jackson, Túlio e Botti (Tiaguinho); Julio Cesar (William Pottker), Ronny e Aloisio. Técnico: Márcio Goiano.

BOTAFOGO - Jefferson; Lucas (Marcelo Mattos), Antônio Carlos, Dória e Lima; Gabriel, Jadson, Lodeiro (Felipe Gabriel), Seedorf e Andrezinho (Renato); Bruno Mendes. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOLS - Bruno Mendes, aos 14, e Seedorf, aos 32 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Túlio (Figueirense); Lucas (Botafogo).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 116.740,00.

PÚBLICO - 8.117 pagantes (8.434 no total).

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).