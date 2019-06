Botafogo ganha clássico no Engenhão e mantém o Vasco na lanterna do Brasileiro

Com gol de Diego Souza, o Botafogo bateu o Vasco por 1 a 0, no Engenhão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e manteve o adversário na lanterna da competição. Com a vitória, a equipe de Eduardo Barroca chegou aos 12 pontos e ainda com um jogo a menos, já que a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras foi anulada por uso indevido do árbitro de vídeo e o resultado ainda será julgado.

O Vasco, com apenas três pontos, é o lanterna do Brasileiro, empatado com o Avaí, que ainda joga contra o Internacional, no Beira-Rio. A equipe catarinense fica na frente pelo saldo de gols (-3 a -8).

O Vasco foi melhor no primeiro tempo, principalmente nas escapadas de Yago Pikachu, pela direita, e Rossi, pela esquerda. O Botafogo, apesar de ter mais posse de bola, não conseguia concluir contra o gol de Sidão.

Na primeira grande oportunidade, Marrony aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou com perigo, obrigando o goleiro Gatito Fernández a salvar o Botafogo com bela defesa.

Tiago Reis também teve boa chance antes do intervalo, após cruzamento rasteiro de Rossi em contra-ataque, mas carimbou a trave.

No entanto, o Botafogo voltou melhor para a segunda etapa e logo abriu o placar. Aos 12 minutos, Gilson cruzou da esquerda e Diego Souza matou no peito e bateu firme para estufar as redes de Sidão.

O Vasco até tentou pressionar na reta final da partida e adotou uma postura mais ofensiva após a entrada de Thalles Magno, garoto de apenas 16 anos que se tornou o mais novo a defender o clube. Mesmo assim, o Botafogo se segurou sem grandes sustos e garantiu a vitória.

O Vasco volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Internacional, em São Januário, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, dia 9 de junho, o Botafogo encara o CSA, no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 VASCO

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Fernando, Joel Carli, Gabriel e Gilson; Gustavo Bochecha (Alan Santos), Cícero (Jean) e João Paulo; Luiz Fernando (Rodrigo Pimpão), Erik e Diego Souza. Técnico: Eduardo Barroca.

VASCO - Sidão; Yago Pikachu, Werley, Ricardo e Danilo Barcelos; Fellipe Bastos (Andrey), Lucas Mineiro (Yan Sasse) e Marcos Júnior; Rossi, Tiago Reis (Thalles Magno) e Marrony. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOL - Diego Souza, aos 12 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

CARTÕES AMARELOS - Gatito Fernández e Erik (Botafogo); Fellipe Bastos, Lucas Mineiro e Rossi (Vasco).

RENDA - R$ 644.632,00.

PÚBLICO - 16.829 pagantes.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).