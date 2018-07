Botafogo ganha e se afasta da zona de rebaixamento

Foi no sufoco, mas o Botafogo derrotou a Chapecoense por 1 a 0, no início da noite deste sábado, no Maracanã. Assim, deu um salto na tabela de classificação e se afastou da zona de rebaixamento do Brasileirão - com o resultado pela 17.ª rodada, os dois times ficaram com os mesmos 19 pontos. O gol da vitória foi marcado pelo meia peruano Ramírez, ainda no primeiro tempo.

Desde os primeiros minutos, o Botafogo se mostrou mais disposto ao jogo. O time atuou com suas linhas adiantadas, trocou bons passes no meio e também explorou as jogadas de fundo pelo lado direito, com o lateral Edilson e o meia Ramírez.

O meia peruano, aliás, foi um dos destaques do time carioca no primeiro tempo. Realizou bons tabelamentos na intermediária e só não foi mais incisivo no ataque porque os atacantes Zeballos e Ferreyra, fincados entre os marcadores, ofereciam poucas opções de jogadas.

Assim, coube ao próprio Ramírez abrir o marcador. Aos 31 minutos, ele recebeu a bola no bico da grande área e chutou em curva, no ângulo oposto do goleiro Danilo, marcando um lindo gol no Maracanã.

Na etapa final, a Chapecoense foi para cima. E teve duas boas chances de chegar ao gol de empate. Aos 15 minutos, o goleiro Jefferson salvou cabeceio a queima-roupa. E aos 25, Bruno Rangel mandou na trave botafoguense.

Com o susto, o técnico Vagner Mancini decidiu reforçar a marcação, colocando Bolatti na vaga de Airton. Com sangue novo no meio, o Botafogo voltou a ter o controle das ações no setor. Ao time catarinense, coube insistir no chuveirinho. Mas as chances de gol não vieram, e o resultado acabou sendo mesmo o do primeiro tempo.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 1 X 0 CHAPECOENSE

BOTAFOGO - Jefferson; Edílson, Bolívar, André Bahia e Junior César; Airton (Bolatti), Gabriel, Ramírez e Daniel (Yuri Mamute); Zeballos (Sidney) e Ferreyra. Técnico: Vagner Mancini.

CHAPECOENSE - Danilo; Fabiano, Rafael Lima, Grolli e Ednei; Wanderson, Abuda (Tiago Luís), Dedé, Zezinho e Camilo (Mailson); Bruno Rangel. Técnico: Celso Rodrigues.

GOL - Ramírez, aos 31 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÃO AMARELO - Ferreyra, Fabiano e Bolívar.

RENDA - R$ 273.615,00.

PÚBLICO - 15.909 pagantes (18.450 presentes).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio (RJ).