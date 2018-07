Botafogo goleia e mantém sonho da Libertadores em 2013

A goleada são-paulina sobre o Sport e a vitória do Internacional sobre o Palmeiras, no entanto, impediram que o Botafogo chegasse mais perto do G4. O São Paulo, último time na zona de classificação para a Libertadores, permanece com oito pontos de vantagem sobre os botafoguenses.

Apesar da vitória, o Botafogo teve um problema importante. O meia holandês Seedorf, que abriu o placar, deixou o campo lesionado ainda no primeiro tempo e será avaliado pelos médicos, podendo ser desfalque para as próximas rodadas. Do outro lado, o Atlético-GO ficou ainda mais perto do rebaixamento. Com chances apenas matemáticas de evitar a queda para a segunda divisão, o time goiano segue na lanterna, com 23 pontos.

O JOGO

Depois de um começo morno, o Botafogo abriu o placar aos 20 minutos. Lucas tocou para Bruno Mendes, que, já dentro da área, passou para Lodeiro. O uruguaio, então, viu a aproximação de Seedorf e rolou para o holandês, que, mesmo desequilibrado, bateu no canto e abriu o placar.

Seedorf, no entanto, sentiu dores na coxa direita ainda no primeiro tempo e teve de deixar o campo, chorando bastante e mancando, aos 38 minutos. Elkeson entrou em seu lugar. As duas equipes continuaram sem criar muito, mas o Botafogo conseguiu ampliar a vantagem no último minuto do primeiro tempo: Andrezinho cobrou bem falta e o zagueiro Dória marcou de cabeça.

Logo na volta do intervalo, o time carioca garantiu a vitória. Gabriel avançou pela direita e arriscou cruzado, de fora da área. A bola desviou em Diego Giaretta e entrou no canto, sem chance para o goleiro Márcio. Foi o primeiro gol de Gabriel como profissional.

Mesmo depois de fazer o terceiro, o Botafogo começou a pressionar. Aos 14, Mahatma Gandhi salvou o time goiano em cima da linha, em chute de Andrezinho. Mas o xodó da torcida botafoguense, Bruno Mendes, marcou seu quinto gol nos últimos quatro jogos. Aos 34 minutos, o atacante de 18 anos arriscou de fora da área e Márcio não conseguiu pegar: 4 a 0 para o Botafogo sobre o Atlético-GO, cada vez mais próximo da segunda divisão. "Vamos rumo à classificação para a Libertadores", disse o atacante.

Antes do jogo, o time Sub-23 do Botafogo fez o primeiro da série de amistosos em busca dos 1.000 gols de Túlio: nas suas contas, são 993. A equipe botafoguense, no entanto, perdeu por 1 a 0 (gol de Léo Faria). O próximo amistoso vai ser em 3 de novembro, contra o Cachoeiro, de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 4 X 0 ATLÉTICO-GO

BOTAFOGO - Jefferson; Lucas, Antônio Carlos, Dória e Márcio Azevedo; Gabriel, Renato, Lodeiro (Fellype Gabriel), Andrezinho (Vitor Júnior) e Seedorf (Elkeson); Bruno Mendes. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Rafael Cruz, Reniê, Diego Giaretta e Eron (Ernandes); Dodó, Mahatma Gandhi, Pituca e Joilson; Ricardo Bueno e Diogo Campos (Felipe). Técnico: Artur Neto.

GOLS - Seedorf, aos 20, e Dória, aos 48 minutos do primeiro tempo; Gabriel, aos 2, e Bruno Mendes, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÃO AMARELO - Eron, Ricardo Bueno, Diego Giaretta, Mahatma e Rafael Cruz (Atlético-GO); Antônio Carlos (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO - Diego Giaretta (Atlético-GO).

RENDA - R$ 174.280,00.

PÚBLICO - 8.303 pagantes.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio.