Botafogo goleia em jogo-treino e divulga inscritos para o Carioca

Era só um jogo-treino, mas os jogadores botafoguenses foram impetuosos e golearam por 7 a 0 o Duquecaxiense, da terceira divisão do Rio, nesta quarta-feira, no estádio Engenhão, que continua interditado para o público. A atividade foi considerada fundamental, já que o time está em final de preparação para a estreia do Campeonato Carioca.

No amistoso contra o Shandong Luneng, da China, no último fim de semana, a equipe do técnico René Simões criou muitas oportunidade, porém pecou nas finalizações. Mas, desta vez, a pontaria foi boa.

O Botafogo entrou em campo com Jefferson; Luis Ricardo, Roger Carvalho, Renan Fonseca e Carletto; Marcelo Mattos, Willian Arão, Gegê e Diego Jardel; Rodrigo Pimpão e Bill. Os titulares mostraram boa movimentação e foram para o intervalo com 3 a 0 no placar.

No segundo tempo, René Simões iniciou as substituições na equipe. Entre os reservas, o destaque foi o atacante Tássio, que marcou duas vezes. Jobson também foi muito elogiado pelo técnico. Sássá e Murilo completaram o resultado, que terminou em 7 a 0.