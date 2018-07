Botafogo goleia o Atlético-GO e volta a ser líder da Série B

O Botafogo mostrou que quer ser líder da Série B e derrotou o Atlético-GO nesta terça-feira por 4 a 0, quebrando a sequência de invencibilidade de oito partidas do adversário. Com grande atuação de Navarro, que fez três gols, o time chegou a 39 pontos e terminou a rodada na primeira posição da tabela. Com 27 pontos, a equipe goiana ocupa a 15ª colocação.

Em seu próximo na Série B, pela 23ª rodada, o Botafogo vai duelar contra o Vitória no sábado no Barradão, em Salvador, às 15 horas. O Atlético-GO enfrenta o Criciúma na próxima terça-feira no Serra Dourada, em Goiânia, às 19h30.

O Botafogo entrou com vontade de abrir logo o placar. A primeira oportunidade do time carioca foi aos 9 minutos. Após cruzamento de Carleto, Navarro cabeceou, mas a bola foi para fora. O time seguiu pressionando. Aos 11 minutos, Elvis cabeceou e a zaga atleticana tirou a bola depois que ela já havia passado pelo goleiro. No rebote, William Arão bateu com perigo à esquerda da meta.

A estratégia de pressão dos cariocas deu certo aos 22 minutos. Após bola levantada por Elvis, o uruguaio Navarro cabeceou e marcou o primeiro gol do Botafogo. O segundo gol veio dois minutos depois - e em grande estilo. Numa bela jogada, Navarro ajeitou de peito para William Arão bater cruzado e rasteiro sem chance para o goleiro Márcio. No restante da primeira etapa, o Botafogo seguiu impondo o seu ritmo jogo e não deixou o Atlético-GO encontrar espaços.

O segundo tempo começou em ritmo mais lento, mas, aos 8 minutos, Navarro recebeu e marcou o terceiro do Botafogo. O Atlético-GO tentou ser mais ofensivo, mas a diferença no placar deixava a tarefa muito complicada. Aos 17, Samuel recebe bom cruzamento de Éder Sciola, mas cabeceou mal e manda por cima do gol do Botafogo. A resposta do clube carioca veio novamente com Navarro: aos 19 minutos, o atacante uruguaio recebeu bom passe de Tomás e fez seu terceiro gol na partida.

Aos 29 minutos, Neilton recebeu bola livre na entrada da área, tentou encobrir Márcio e fazer um golaço, mas errou a pontaria. O Atlético tentou diminuir o placar com um chute de Juninho de fora da área que foi defendido por Helton Leite. O time goiano seguiu tentando, mas o Botafogo foi superior e ditou o ritmo do jogo até o fim, assegurando a goleada de 4 a 0 e a liderança da Série B.

OUTROS JOGOS DA RODADA

Criciúma 1 x 0 Náutico

Ceará 0 x 0 Paysandu

Bahia 3 x 2 CRB

Bragantino 2 x 1 Vitória

Boa Esporte 1 x 2 Paraná

Sampaio Corrêa 3 x 1 Mogi Mirim

Santa Cruz 2x 1 América-MG

Luverdense 1x 1 ABC

Oeste 1x 2 Macaé