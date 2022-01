Botafogo faz jogo da vida na Copinha e Santos e Grêmio defendem campanha perfeita

O domingo trará 14 jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Destaque para o Botafogo, que fará o duelo da vida diante do Taubaté. Já Grêmio e Santos entram em campo classificados e disputando apenas a liderança de seus respectivos grupos.

Com três pontos, o Botafogo precisa vencer o Taubaté, em Taubaté, caso queira seguir vivo na competição. O time do Vale do Paraíba é o líder do Grupo 14, com quatro pontos, contra três do Petrolina e um do Aparecidense, que também se enfrentam no domingo.

Diferentemente do Botafogo, o Grêmio entra na última rodada em situação confortável. Com 100% de aproveitamento, o já classificado time gaúcho enfrenta o XV de Jaú apenas para confirmar a liderança do Grupo 10. O time do interior paulista tem um ponto, assim como o Mixto-MT. O Castanhal-PA tem três.

Já o Santos enfrenta a Ferroviária para definir o primeiro colocado do Grupo 08. Ambos somam seis pontos e já estão na próxima fase. O outro duelo dentro da chave é entre Operário-PR e Rondoniense-RO.

Dos times da Série A, o Athletico-PR encara o União São João de Araras podendo empatar para se classificar, já que soma quatro pontos, contra três do seu adversário e do Velo Clube, que desafia o Taquarussú, com um. Os jogos serão pelo Grupo 12.

Já o América-MG tenta a primeira vitória para seguir vivo na competição. O duelo é contra o lanterna São-Carlense. O líder é o São Carlos, com quatro pontos, contra dois do Falcon-SE e do próprio clube mineiro.

Confira os jogos deste domingo da Copa São Paulo

08h45

Aparecidense-GO x Petrolina-PE

11h

Taubaté-SP x Botafogo--RJ

Taquarussú-TO x Velo Clube-SP

União ABC-MS x Novorizontino-SP

Chapadinha-MA x Nova Iguaçu-RJ

13h15

União São João-SP x Athletico-PR

14h15

Mixto-MT x Castanhal-PA

15h15

União Iacanga-SP x Santa Cruz-PE

Comercial-SP x Criciúma-SC

16h30

XV de Jáu-SP x Grêmio-RS

17h

Falcon-SE x São Carlos-SP

19h

Ferroviária-SP x Santos-SP

19h15

São-Carlense-SP x América-MG

21h15

Operário-PR x Rondoniense-RO