Botafogo homenageia Renato e Renan por centésima partida

RIO - O Botafogo fez uma homenagem ao volante Renato e ao goleiro Renan, nesta sexta-feira, pelos 100 jogos que cada um alcançou recentemente com a camisa do time. Os dois jogadores receberam das mãos do gerente executivo de futebol do clube, Anibal Rouxinol, um quadro personalizado para destacar a marca atingida com a camisa botafoguense.

Atrapalhado por lesões nesta temporada, Renato completou 100 partidas no empate por 0 a 0 com o São Paulo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e depois foi titular nos confrontos diante de Criciúma e Corinthians, este último na quarta-feira.

"É especial chegar a essa marca. Às vezes, o jogador sai rapidamente de clube. É uma honra muito grande, agradeço ao Botafogo por ter aberto as portas para o meu retorno ao Brasil. Sempre quero dar continuidade ao trabalho. Não adianta ficar trocando de clubes, fiquei seis anos e meio no Guarani, quatro no Santos, sete no Sevilla, procuro identificação. Espero alcançar outras marcas no Botafogo", ressaltou Renato, contratado em 2011 pelo clube de General Severiano.

Já o goleiro Renan, reserva do titular absoluto Jefferson, está no Botafogo desde 2008 e, ao entrar no time por muitas das vezes por causa de convocações do companheiro para seleção brasileira, chegou aos 100 jogos pelo time profissional.

"Devo tudo ao Botafogo. Alcançar essa marca é uma honra. Assim como foi comigo, espero que outros jovens possam subir com esse desejo de completar 100, 200, 300 jogos. Tive esse sonho de me tornar profissional pelo clube e o realizei", comemorou o atleta nesta sexta.