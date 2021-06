Botafogo homenageia Túlio Maravilha com estátua no Engenhão; veja imagens

O Botafogo anunciou nesta terça-feira que vai homenagear Túlio Maravilha com uma estátua no setor leste do Engenhão, no Rio de Janeiro. Um dos grandes ídolos da história do clube, o irreverente atacante é o oitavo jogador que mais fez gols com a camisa alvinegra — 167 —, sendo o mais importante deles o marcado contra o Santos, no Pacaembu, que garantiu o título do Campeonato Brasileiro de 1995.

Segundo o presidente Durcesio Mello, a iniciativa tem como objetivo a valorização do estádio e o estreitamento de laços com o torcedor. Nas redes sociais, o clube divulgou imagens da obra dedicada ao camisa 7.

"Só quem tem ídolos da nossa grandeza e em quantidade pode reverenciá-los. A estátua do Túlio é, sobretudo, uma homenagem à nossa torcida. Um campeão, vencedor, artilheiro de tudo, mais do que merecedor. É o símbolo de um momento muito importante de nossa história e a quem devemos agradecer pela legião de fãs que gerou", disse.

Ainda de acordo com Durcesio, o Botafogo "não fez nenhum investimento" pelo monumento. A peça é um presente de Carlos Augusto Montenegro, Grande Benmérito do clube e mandatário no ano da conquista do Brasileirão pelo time carioca.

Esculpida por Edgar Duvivier, a peça é a quinta produzida pelo artista plástico para o Estádio Engenhão. No setor oeste, estão os monumentos do próprio Nilton Santos, além de Garrincha, Zagallo e Jairzinho.