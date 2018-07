Botafogo treina para clássico e Vinicius Tanque celebra redenção

Depois da boa vitória sobre a Chapecoense na quarta-feira, de virada, por 2 a 1, o elenco do Botafogo voltou a treinar nesta quinta e iniciou a preparação para o clássico contra o Vasco, sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Enquanto os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo, os reservas treinaram sob forte calor. Terminada a atividade, Vinicius Tanque enalteceu a sua redenção no Botafogo durante uma entrevista coletiva.

O atacante vinha com pouco espaço no elenco e seu contrato estava prestes a expirar. Mas, depois de acertar a renovação até 2020, ele foi o autor do gol do triunfo sobre a Chapecoense, marcado aos 49 minutos do segundo tempo.

"Estou muito feliz com esse momento, o gol, a renovação de contrato. Agora é continuar trabalhando forte para criar oportunidades. Tinha certa preocupação por não estar atuando, com contrato acabando. Mas deu tudo certo e vou seguir em frente. O Jair disse que contava comigo quando entrei no jogo e fui feliz em fazer o gol", comentou o atacante nesta quinta.

Vinicius Tanque ganhou a oportunidade porque Roger se recupera após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor renal. E, para ele, o atacante é um dos principais responsáveis pela sua redenção.

"O Roger para mim é um grande amigo, um cara que está sempre do lado, incentiva o tempo todo com palavras positivas, dizendo que acredita em mim, que vou dar a volta por cima. Pude escutá-lo, fico observando também a movimentação e o posicionamento para colocar em prática", elogiou.