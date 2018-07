Botafogo leva jogo do Campeonato Brasileiro para Juiz de Fora

O Botafogo será o primeiro clube a atuar como mandante fora de casa no Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a tabela da terceira rodada para marcar para o Estádio Mario Helênio, em Juiz de Fora (MG), o duelo contra o Atlético-PR.

A equipe carioca terá o estádio Luso-Brasileiro, da Portuguesa-RJ, na Ilha do Governador, como sua casa no Campeonato Brasileiro. Mas o estádio, que está sendo adaptado para comportar 15 mil torcedores, só ficará pronto após a sétima rodada. Até lá, o Botafogo deveria atuar em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira.

A estreia diante do São Paulo, domingo de manhã, entretanto, atraiu um público de apenas 5.465 pagantes e uma receita bruta de menos de R$ 150 mil. A diretoria, então, optou por arriscar e levar o duelo contra o Atlético-PR, dia 25 de maio, quarta-feira, às 19h30, para Juiz de Fora.

Sem poder utilizar o Engenhão e o Maracanã, cedidos para os organizadores da Olimpíada, o Botafogo já levou o clássico contra o Fluminense para Cariacica (ES) e atuou no Mario Helênio frente o Flamengo, também pelo Estadual. A partida atraiu 16.150 pagantes.