Botafogo inova e apresenta quarta camisa na cor cinza

Em tempos de busca dos clubes por faturamento com terceiras camisas, o Botafogo inovou, foi além e lançou nesta segunda-feira seu quarto uniforme para a temporada. O clube apresentou, em sua loja oficial em General Severiano, mais uma camisa alternativa à tradicional listrada em preto e branco, desta vez em tons de cinza.

O zagueiro Bolívar, o meia Carlos Alberto e os atacantes Zeballos e Vinícius Tanque atuaram como "modelos" na apresentação do uniforme, que além da camisa cinza traz o calção preto e as meias também cinzas. Esta combinação será usada pela primeira vez na partida diante do Cruzeiro, no dia 2 de agosto, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

"A camisa número 1 sempre foi a de listras alvinegras. Sempre procuramos, seguindo as tendências mundiais, apresentar um rol de opções ao torcedor. A quarta camisa privilegia o cinza, que é uma cor identificada com a torcida e faz parte da cultura botafoguense, eternizada nos nossos meiões. É a mistura do preto e do branco. Estamos lançando esse produto que temos certeza de que vai atender aos anseios do torcedor", explicou o vice-presidente social e de comunicação do Botafogo, Carlos Thiago Cesario Alvim.

Além de quatro jogadores do atual elenco, o clube carioca convidou três de seus ídolos históricos para participarem do evento. Roberto Miranda, Amarildo e Maurício receberam as novas camisas com seus nomes estampados nelas e deram mais brilho à apresentação do novo uniforme.