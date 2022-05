Botafogo inova e leva torcedor para o ambiente do elenco no jogo contra o Coritiba

Imagine poder viajar no mesmo voo que os jogadores, dividir o hotel e ainda assistir ao jogo, tudo isso sem pagar nada? O Botafogo transformou sonho em realidade. Em boa fase no Campeonato Brasileiro, o clube anunciou novidades para o Camisa 7, programa de sócios-torcedores que já conta com mais de 37 mil assinantes.

Para o jogo contra o Coritiba, neste domingo, às 16h, os alvinegros inscritos poderão fazer tudo isso. Para participar, os torcedores terão que acessar a plataforma oficial e resgatar por ‘700 pontos’. A promoção será limitada a dois participantes.

"A instituição tem a chance de reinventar este tipo de produto no Brasil. Para um torcedor, algumas coisas não possuem valor material, não é possível medir a emoção de viajar, estar no mesmo ônibus e se alimentar com os atletas do clube do coração, isso não tem preço," explicou Jorge Braga, CEO do Botafogo.

Braga, que veio do mundo corporativo com passagens pelas gigantes Nextel, Embratel e Telemar, destaca que o primeiro grande programa de relacionamento feito no Brasil, em 2003, foi criado por ele na Telecom. A campanha, conhecida como “Vou de 31”, dava muito além do que o dinheiro podia comprar.

O executivo explica que a gestão busca valorizar o conceito da “Família Botafogo”, evidenciando a união entre clube, torcida, jogadores e comissão técnica. Além de ativações com experiências reais, o clube também vem realizando melhorias no Nílton Santos, justamente para fazer do estádio, ainda mais, a segunda casa dos botafoguense; já foram colocados fraldários em banheiros, promoção de bebidas, roda de samba, presença de mascote e diversão para crianças.

“Existe a família que convivemos durante a nossa vida, mas também nos aproximamos de outros grupos durante o caminho. A nossa campanhas buscam aflorar o sentimento familiar, mostrando que todos os botafoguenses fazem parte desta nova etapa. Para isso, queremos oferecer um combo de experiências antes e depois do jogo, facilidades de acesso, ações que os levem para perto de seus ídolos. É um desafio de mudar essa cultura e poder proporcionar atrativos que permitam tudo isso", apontou.

De acordo com o dirigente, o clube conta com diversos ativos que podem ser explorados, ratificando a importância dos sócios ao clube. “Para os torcedores, o futebol é movido por paixão. Do lado de cá, temos que trabalhar em diversas frentes e fazer jus ao investimento que os aficionados fazem no Botafogo. O programa de relacionamento com resgate de pontos, que implica no acúmulo de pontos aos torcedores, foi repaginado no Botafogo, visto que passamos a utilizar estádios, mascotes e outras frentes pertencentes a agremiação”, completou.

Além disso, para o próximo jogo no Nilton Santos, que será na segunda-feira, dia 6 de junho, os associados do Camisa 7 entram de graça e podem levar um acompanhante para o duelo contra o Goiás, pela 10ª rodada do Brasileirão.