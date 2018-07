Botafogo inscreve Sassá nas finais do Carioca; Emerson só volta no Brasileirão A diretoria do Botafogo anunciou nesta quarta-feira uma troca na lista de inscritos do time no Campeonato Carioca. Às vésperas do primeiro jogo da final, contra o Vasco, o Botafogo terá o atacante Sassá, recuperado de lesão, no lugar do zagueiro Emerson, que só voltará ao time no Brasileirão.