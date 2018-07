Botafogo já mira 'final de Copa do Mundo' contra Grêmio O Botafogo ainda acredita na classificação para a Libertadores, com a eventual conquista da quarta colocação da tabela, no caso de um time brasileiro não levar o título da Copa Sul-Americana. Mas para isso precisa superar o já rebaixado Prudente, domingo, no Engenhão, para chegar com chances à última rodada contra o Grêmio. Os jogadores da equipe carioca acreditam até mesmo que o time gaúcho mandará uma ajuda financeira ao time paulista.