Botafogo já pensa em como parar o ataque santista

"Será um jogo difícil, pois o Santos é uma equipe que está bem e tem o melhor time do momento. Vai ser difícil, como todos os outros jogos do Brasileiro. Mas o Joel é um cara inteligente e a gente sabe que ele irá armar uma tática para pararmos o ataque do Santos", disse o lateral direito Alessandro.

MUDANÇAS - O Botafogo vai dispensar em breve alguns jogadores - o elenco está inchado - e partir em busca de reforços. A prioridade é repatriar o meia Maicosuel, que está no futebol alemão.