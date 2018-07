Botafogo já se preocupa com saída de atletas em julho O Botafogo encara neste domingo, no Engenhão, o Macaé, em jogo que precisa da vitória para garantir a primeira posição do Grupo B da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca. Mas a diretoria começa a trabalhar com visão mais longa e se preocupa com a possível saída de jogadores ao fim do primeiro semestre, durante a disputa do Campeonato Brasileiro.