Botafogo já vende ingressos para amistoso que encerra pré-temporada

O valor dos bilhetes varia de R$ 40,00 a R$ 80,00. De acordo com o clube, a torcida do Botafogo terá assento exclusivo nos setores "C" e "D" do estádio. O setor "B" será misto e o "A" terá apenas torcedores da equipe da casa.

A pré-temporada será mais decisiva do que de costume para o Botafogo neste ano por causa do seu retorno à primeira divisão. Fora da briga com os maiores times do País em 2015, a equipe carioca disputou a Série B e foi eliminado de forma precoce na Copa do Brasil, ainda na terceira fase.