Botafogo joga com Atlético-PR para retomar a liderança Líder do Campeonato Brasileiro até o início da rodada e credenciado também por ter vencido com sobras o campeão da Copa Libertadores no meia de semana - 4 a 2 sobre o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil -, o Botafogo é favorito no confronto deste domingo contra o Atlético Paranaense, às 18h30, pela 16.ª rodada, mesmo com o jogo marcado para a casa do adversário, o Estádio Durival de Britto, em Curitiba.