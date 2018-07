Botafogo joga contra Criciúma e sonha com Libertadores

RIO - Depois de chegar a liderar o Campeonato Brasileiro no primeiro turno e se manter no G4 durante praticamente toda a competição, o Botafogo entra em campo neste domingo, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, precisando, além de uma vitória sobre o Criciúma, da ajuda de Santos e Vasco para se classificar à Copa Libertadores do próximo ano. Se ficar em quarto lugar, terá que torcer contra a rebaixada Ponte Preta na final da Copa Sul-Americana, já que o título da competição tiraria uma das vagas via Brasileirão.

Procurando manter o foco exclusivamente no confronto contra o time catarinense, o técnico Oswaldo de Oliveira procurou minimizar a necessidade de resultados paralelos e enalteceu a campanha do time no certame nacional. "Ficar o tempo todo disputando uma vaga e o título foi proveitoso, mostra trabalho bem planejado e elaborado", afirmou. "Nada nos desmotivou nem afastou completamente dos nossos objetivos".

O treinador deverá contar com força máxima no jogo deste domingo. Dúvida no início da semana em função de uma lesão na coxa esquerda, o atacante Elias voltou a participar dos trabalhos na última sexta-feira e, se tiver condições de jogo, estará em campo no Maracanã. Poupados de algumas atividades nos últimos dias, Seedorf, Júlio Cesar e Rafael Marques estão confirmados.